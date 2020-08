Gubbio, personale tutto negativo e sanificazione effettuata: il bar riapre

Marina Rosati 29 agosto 2020 a

Pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Il sindaco di Gubbio, Filippo Maria Stirati, ha comunicato la riapertura del locale che era stato chiuso mercoledì a scopi precauzionali. Sono stati effettuati “accertamenti sul personale, con esiti tutti negativi,” e il locale ha inoltre “provveduto alla sanificazione”. Il bar era stato chiuso perché una collaboratrice, A. M, era risultata positiva al tampone. A ricostruire l’accaduto è l’avvocato della ragazza, Francesco Gagliardi. “Al rientro in aereo dalle ferie trascorse in Sardegna la mia assistita non è stata sottoposta ad alcun controllo da parte delle autorità, a evidente dimostrazione dell’assenza di alcun pericolo legato alla permanenza nei luoghi di vacanza”, spiega l’avvocato. “Con spirito fattivo e responsabile, la mia rappresentata aveva già programmato, di propria iniziativa, il controllo medico a seguito delle notizie di cronaca nazionale. Risultata positiva al test, ha fornito alle autorità ogni necessaria informazione per la ricostruzione della catena dei contatti. Le compagne di vacanza sono risultate tutte negative, tranne una con la quale aveva vissuto momenti conviviali a Gubbio, con il conseguente sospetto che il focolaio non provenisse dalla vacanza”. La giovane, prosegue l’avvocato, insieme alle sue compagne di viaggio, “ ha diligentemente vissuto i momenti di vacanza, nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti”. Per questo, lei e le sue amiche, “non meritano certamente di essere additate come giovani incoscienti. E' tempo di far cessare la barbarie della caccia all’untore e del gossip, spesso generato da recondite frustrazioni personali, a cui i social ed in generale i mezzi di informazione dovrebbero saper porre argine”.