Perugia, chiama i carabinieri per sapere l'esito del tampone: la Usl non rispondeva

29 agosto 2020 a

Costretto a chiamare i carabinieri per sapere l’esito del secondo tampone dei figli. E’ accaduto a Stefano Catocchia di Pila, comune di Perugia, dove, a seguito del caso dell’operatrice del campus estivo, risultata positiva al Covid, molte famiglie sono state messe in quarantena. “I miei figli di 17 e 18 anni - spiega l’uomo - sono dovuti stare in isolamento. Dopo il primo tampone, che ha dato esito negativo, hanno dovuto comunque fare il secondo per avere la conferma definitiva. Hanno fatto anche questo - aggiunge Catocchia - e quindi ci aspettavamo di avere l’ultimo responso. Ieri mattina - continua - ho chiamato il numero verde e mi sono fatto passare il dipartimento di prevenzione sanitaria dell’Usl. Per tutta la mattina ho provato a chiamare senza alcune risposta fino a quando ho contattato i carabinieri. Sono poi stati loro a farmi sapere che il tampone era negativo. Tuttavia per i mei figli devono passare 14 giorni. Questa cosa mi sembra assurda, come mi sembra assurdo che, in una situazione come quella attuale, dal venerdì un ufficio così importante non risponda”.