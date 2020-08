Umbria, trova un portafogli con quasi duemila euro e lo restituisce

29 agosto 2020 a

a

a

Chi dice che la gente perbene non c’è più è pregato di leggere quanto segue. Trova portafogli con quasi duemila euro e lo riconsegna immediatamente ai carabinieri. Senza tentennare nemmeno un nano secondo. E' successo a Sigillo. Protagonista una persona originaria del Brasile, ma da tempo residente a Sigillo. Il portafogli è stato restituito al legittimo, un pensionato che aveva perso ogni speranza di tornare in possesso dei suoi sudati risparmi. Insomma una giornata memorabile per tante persone.