Terni, è morto il senatore De Guidi. Aveva 90 anni

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Guido Cesare De Guidi, senatore della Repubblica nella dodicesima e nella tredicesima legislatura. Nato a Genova nel 1929, ma ternano di adozione, fu eletto senatore nel 1996 nel collegio di Terni-Narni tra le fila della Sinistra democratica-L’Ulivo. Ricoprì gli incarichi di vicepresidente del gruppo a palazzo Madama e partecipò ai lavori della commissione giustizia, difesa e di quella sull’agricoltura. In tanti ricordano il suo impegno nella Cisl, ma anche nella politica, nelle istituzioni, nel volontariato e nella formazione delle giovani generazioni. Per tanti anni Guido De Guidi ha portato avanti importanti attività con l’associazione diabetici della provincia di Terni.