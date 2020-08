Perugia, calcinacci da un cavalcavia del raccordo: intervengono i vigili del fuoco

28 agosto 2020 a

Calcinacci da un cavalcavia sul raccordo autostradale Perugia Bettolle, poco prima dell'uscita di San Faustino. E' successo nel pomeriggio di venerdì 28 agosto nel capoluogo regionale. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. A bordo del cestello dell'autoscale hanno rimosso dalla struttura le parti pericolanti. Nessun problema per le auto in transito. Tanti i curiosi che da sotto hanno seguito l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati subito sul luogo. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio nella sottostante via Settevalli.