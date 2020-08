Coronavirus, positive tre operatrici di una Rsa a Montepulciano: due sono umbre

28 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus, tre operatrici positive al Covid-19 all'interno della Rsa Cocconi-Bernabei di Montepulciano, in provincia di Siena. Due di queste sono umbre. A dare l’annuncio su Facebook è stato il presidente della Misericordia di Montepulciano, Adriano Giuliotti, spiegando che i 40 ospiti sono invece risultati negativi. "Fra il personale che opera sono stati riscontrati tre casi di positività al test per il coronavirus. Le persone si trovano già in isolamento domiciliare e d’intesa con l’Asl sono state adottate tutte le misure di contenimento e prevenzione necessarie. In particolare il tampone a cui sono stati sottoposti gli ospiti ha dato esito negativo. Inoltre è stato disposto l’isolamento per coloro che hanno avuto contatti con i positivi. I familiari degli anziani sono stati informati e intendiamo rassicurarli sull’impegno che la struttura sta mettendo per scongiurare qualsiasi pericolo".