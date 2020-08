Soccorso deltaplanista subito dopo il decollo

28 agosto 2020 a

La squadra dei vigili del fuoco di Gaifana è intervenuta in zona monte Cucco per il soccorso ad un deltaplanista che ha avuto problemi appena dopo il decollo. Il pilota del deltaplano comunque fortunatamente sta bene. E' stato affidato al 118 per degli accertamenti di rito. All'inizio le notizie erano più preoccupanti, tant'è che era stato allertato l’elicottero Drago, poi fatto rientrare perchè non più necessario. Non è il primo intervento di questo tipo portato a termine dagli uomini del distaccamento di Gaifana, spesso chiamati in zona Montecucco soprattutto durante la bella stagione.