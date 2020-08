Umbria, a Città di Castello picchiano i partner: due donne ammonite dal questore

I compagni sono finiti al pronto soccorso

Molto intensa l’attività di prevenzione svolta dagli uomini della Questura di Perugia anche nel mese di agosto. Solo in questo periodo, il Questore della provincia di Perugia ha emesso 12 provvedimenti di ammonimento: 4 per atti persecutori e 8 per violenza domestica. Quest’ultimi hanno avuto come destinatari cittadini italiani e stranieri, responsabili di aver cagionato lesioni personali ai partner. Tra questi ci sono dei casi che hanno riguardato due donne di giovane età residenti a Città di Castello. In un caso la donna ha colpito con un pugno all'occhio destro il partner, nell'altro ha colpito il compagno con pugni e graffi per essere stata rimproverata di aver fatto tardi.