Perugia, appello del Comune: "Vaccinate tutti i bambini contro l'influenza. Da 6 mesi a 6 anni è gratis"

28 agosto 2020 a

a

a

“La Regione Umbria, in accordo con la pediatria di famiglia, ha concesso a tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, e a quelli appartenenti alle categorie a rischio anche oltre i 7, la vaccinazione antinfluenzale gratuita. L’amministrazione comunale - scrive il comune di Perugia in una nota - ritiene che questo atto di prevenzione, utile sempre, e fortemente raccomandato per i bambini con patologie croniche sia ancora più importante quest'anno, per vari motivi. In particolare, è importante evitare forme potenzialmente gravi di influenza, legate ad una infezione contemporanea da Sars Cov 2 e virus dell'influenza. D’altro canto, riuscendo a limitare il diffondersi dell'influenza trai più giovani, si dovrebbe contenere tutta l'epidemia anche per i più grandi, con minori difficoltà di diagnosi differenziale tra Covid e influenza. La vaccinazione avverrà in base all'organizzazione dei pediatri, ai quali le famiglie devono rivolgersi, potendo poi essere effettuata la seduta vaccinale negli ambulatori o all'interno dei distretti. La vaccinazione è comunque su base volontaria, consigliata a tutti, bambini e non”.