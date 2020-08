Giove, fiamme vicino ai binari. Ripreso il transito dei treni

28 agosto 2020 a

E’ stato spento all’alba di venerdì 28 agosto l’incendio di sterpaglie scoppiato nei pressi dell’area di servizio di Giove. Per tutta la notte sono state al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni insieme a quelle del distaccamento di Amelia. Il fuoco ha minacciato la linea ferroviaria con gravi disagi per i passeggeri dei treni in transito. Quelli dell’alta velocità sono stati costretti a rallentare mentre i convogli della linea lenta sono stati fermati lungo i binari. Alle 5 del mattino la situazione è tornata alla normalità. L’incendio è stato completamente domato e il traffico ferroviario sulla Roma-Firenze è tornato regolare. Le cause del rogo sono ancora da accertare.