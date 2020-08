Furto al bar, spaccano vetro e scappano con le sigarette

28 agosto 2020 a

Continuano i furti a Bastia Umbra, dove in settimana sono state prese di mira un paio di abitazioni lasciate momentaneamente vuote dai proprietari che si erano concessi qualche giorno di riposo al mare. All'alba di venerdì 28, intorno alle 5, ladri in azione al polo Giontella. Hanno spaccato la porta del bar 5 Sensi e, una volta all'interno, hanno arraffato sigaretta e qualche spiccio lasciato come fondo cassa. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine e grande preoccupazione degli operatori commerciali, visto che non è la prima volta che i ladri colpiscono in viale Giontella.