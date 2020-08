Foligno, rissa in piazza Matteotti: cinque indagati

Susanna Minelli 28 agosto 2020 a

a

a

Continuano a tappeto le indagini dei carabinieri di Foligno sulla rissa in piazza Matteotti, che ha visto coinvolti italiani e stranieri ed è sfociata nell'accoltellamento di un nordafricano. Gli inquirenti sono al lavoro sulle immagini delle telecamere. Sul registro degli indagati sono finite cinque persone accusate di aver partecipato alla scazzottata. Stazionare le condizioni dell’uomo ferito con un coltello e ricoverato al San Giovanni Battista. La rissa è arrivata al culmine di un’escalation di scontri, più volte denunciati dai residenti e dai commercianti della zona, che stanno pensando anche ad una petizione per chiedere più controlli. Nei giorni scorsi piazza Matteotti è stata teatro di risse con lanci di bottiglie. Segnalati anche danneggiamenti alle auto parcheggiate. Più volte in piazza Matteotti sono dovuti intervenire i sanitari del 118 per portare assistenza a persone che accusavano malori a causa del massiccio consumo di alcool e di sostanze stupefacenti.