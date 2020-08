Scuola Terni, Canolla (Ipsia Pertini): "Per i banchi non abbiamo aspettato il ministero"

Simona Maggi 28 agosto 2020 a

A Terni ritorno a scuola seguendo tutti i protocolli e le linee guida del ministero: distanza di sicurezza, mascherine, sanificazione degli ambienti e dispensatori per l’igiene delle mani. I dirigenti delle scuole ternane di ogni grado ed ordine stanno seguendo alla lettera le disposizioni in vista del 14 settembre, giorno in cui inizierà l’anno scolastico 2020-2021. Ma le scuole secondarie di secondo grado si preparano al primo settembre, giorno in cui inizieranno i corsi di recupero. “Noi siamo già pronti – spiega il dirigente scolastico dell'istituto omnicomprensivo Ipsia Sandro Pertini e Cpia (Centro per l’istruzione degli adulti), Fabrizio Canolla – Le aule sono allestite per accogliere in sicurezza. I banchi, temendo che, visto la grande mole di lavoro del ministero, non fossero arrivati in tempo, ho ritenuto opportuno acquistarli in autonomia. Già ho provveduto alla sanificazione degli ambienti acquistando apparecchiature programmabili che erogheranno in automatico i prodotti per la sanificazione”.

Dunque l’anno scolastico inizierà in presenza, anche se in alcuni casi particolari ci sarà la possibilità di utilizzare la didattica a distanza. “Per quanto riguarda i corsi di italiano e le medie serali per stranieri, 400-500 persone, useremo la didattica a distanza. Abbiamo lavorato tutti i mesi estivi per essere puntuali e iniziare questo anno che credo non sia semplice e presenterà criticità visto che ancora il Covid-19 circola nel nostro Paese”, conclude il dirigente Canolla.