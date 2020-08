Scuola Perugia, liceo Alessi e Istituto Volta: "Didattica a distanza per la ripartenza sicura"

Alessandra Borghi 28 agosto 2020 a

Alternanza tra didattica a distanza e in presenza per superare il problema degli spazi carenti e rispettare le misure anti-Covid. E’ la via già scelta dall’istituto Volta e dal liceo Alessi di Perugia in vista della riapertura del 14 settembre. “Un giorno alla settimana per cinque ore tutte le classi effettueranno la didattica digitale integrata”, spiega la dirigente dell’Itts Volta, Rita Coccia (nella foto). Già individuate le materie che saranno erogate in questa modalità, tra cui educazione fisica (anche perché la palestra dell’istituto non è utilizzabile) e religione. Resta il problema degli arredi: “I banchi chiesti alla Protezione civile non sono ancora arrivati. Tuttavia, avevo previsto un acquisto di sedie con ribaltina con le risorse della scuola per stare sicura: dal 7 settembre tutti i 1.700 studenti saranno sistemati. Se arriveranno quelle della Prociv (per ora non ne abbiamo notizia), quelle da noi acquistate saranno usate come sedie normali”. Il 12 settembre la preside ha fissato una conferenza stampa per spiegare quanto finora fatto.

Al liceo Alessi, che conta 1.380 allievi, il ricorso alla didattica online riguarderà circa la metà delle 55 classi, quelle più numerose. “Ogni classe sarà divisa in due gruppi che seguiranno le stesse lezioni ma alternandosi in aula”, spiega il reggente Silvio Improta.

Al Capitini, guidato sempre da Improta, lezioni tutte in presenza. Didattica a distanza anche per i recuperi che partono la settimana prossima. “Intanto aspettiamo risposte sugli organici aggiuntivi richiesti”, conclude il preside.