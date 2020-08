Giove, incendio vicino ai binari. Bloccati i treni in transito

28 agosto 2020 a

Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e del distaccamento di Amelia hanno operato fino alla tarda serata di giovedì 27 agosto per un vasto incendio di sterpaglie che è scoppiato nei pressi dell'area di servizio di Giove e ridosso delle linee ferroviarie lenta e dell’alta velocità. A causa dell'incendio i treni dell'alta velocità in quel tratto sono stati costretti a viaggiare lenti mentre la linea lenta è stata fermata. Inevitabili i disagi per i viaggiatori dei convogli in transito, ma la situazione sta lentamente ritornando alla normalità. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.