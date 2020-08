Umbria, Altrascuola: "Rientro incerto per 900 studenti delle superiori"

Alessandra Borghi 28 agosto 2020 a





“L’Umbria non è pronta a far tornare sui banchi tutti gli studenti delle superiori. Sono più di 900 quelli per cui è ancora incerta la sistemazione”. Ad affermarlo è il sindacato studentesco Altrascuola-Rete degli Studenti Medi. Matias Cravero, coordinatore regionale, sottolinea: “Da anni portiamo avanti rivendicazioni su spazi e trasporti insufficienti, ma solo ora emergono in tutta la loro fondatezza”. Anzitutto, secondo Altrascuola, è “urgentissimo il problema degli spazi. I dati mostrano che vi sono ben 35 classi nella sola Provincia di Perugia che ad oggi non hanno ancora un’aula a disposizione: ben 20 di queste nel liceo Galilei di Perugia. Ma ci sono criticità anche allo Jacopone da Todi e al Pieralli, visto che mancano cinque aule in ciascun istituto”.

Caos anche “sul fronte dei trasporti, ma la questione è molto più semplice: il servizio era insufficiente anche prima dell’emergenza Covid-19 sia negli orari, sia nella diffusione”. Tra le zone “più trascurate”, su Perugia, gli esempi sono Colle Umberto e Montelaguardia. Ma anche i collegamenti extraurbani lasciano a desiderare. Il problema dei trasporti, però, potrebbe essere ridimensionato in fretta: “È questione di stanziamento di fondi adeguati, solo così si possono garantire trasporti sicuri a tutti gli studenti del territorio”. Secondo Cravero, “in una situazione di generale incertezza, è inopportuno che esponenti del governo regionale leghista e parlamentari dello stesso colore giochino allo scaricabarile delle responsabilità con il Ministero: le criticità sul piano nazionale ci sono senza dubbio, ma è piena responsabilità delle istituzioni locali trovare gli spazi necessari e investire a sufficienza nel diritto allo studio regionale per rappresentare un modello virtuoso tra le regioni del Paese”.

A indicare le principali preoccupazioni degli studenti delle superiori (circa 37 mila) e delle medie (circa 23 mila) dell’Umbria è anche il responsabile delle comunicazione regionale di Altrascuola, Carlo Nadotti: “Come tutti, gli studenti vivono una situazione di totale incertezza sul piano medico e percepiscono, al di là della propaganda sui giovani irresposabili, un rischio per la loro salute. Oltre a questo, vedono anche il loro diritto all’istruzione compromesso o fortemente ostacolato per via di scelte politiche miopi e ritardi che si sono accumulati nella gestione dell’emergenza”. A ciò si aggiunge “una situazione di aggregazione giovanile sempre più difficile”. “Non neghiamo - prosegue Nadotti - che vi siano stati anche comportamenti irresponsabili ma non è giusto scaricare tutte le colpe dei nuovi contagi sulle spalle dei giovani. Come associazione ci teniamo a ribadirlo. Allo stesso tempo siamo impegnati a sensibilizzare gli studenti sul rispetto delle regole nel momento in cui rientreranno in classe”.