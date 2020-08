Coronavirus in Umbria, positivi anche tre carabinieri della provincia di Perugia

28 agosto 2020 a

a

a

Tra i vari casi emersi grazie a diversi screening in atto nella regione Umbria c’è quello di una ragazza di Perugia che lavora in una Residenza per anziani della Toscana e che quindi è stata subito isolata. C’è poi quello che riguarda tre carabinieri di una stazione della provincia di Perugia: al rientro da una vacanza insieme con le famiglie in un’isola italiana sono risultati tutti e tre positivi. Secondo quanto si apprende la loro positività è emersa prima che riprendessero servizio per cui non ci sarebbe alcuna criticità. Ad ogni modo sono in corso dettagliate indagini epidemiologiche da parte delle autorità sanitarie.