Coronavirus in Umbria: 297 persone in isolamento in un solo giorno

Fra.Mar. 28 agosto 2020 a

a

a

Sono 297 le persone che, nelle ultime ore sono state messe in isolamento perché sospettate di essere venute a contatto con il Coronavirus. Come infatti sta scritto nel sito regionale con i dati aggiornati quotidianamente, il 26 agosto erano 1.478 mentre ieri sono lievitate fino a 1.778. Segno questo di due cose: la prima è che il Coronavirus si sta nuovamente diffondendo, la seconda è che per ogni nuovo caso, vengono messe in isolamento molte persone. I contatti si scandagliano uno per uno. Intanto, a proposito di positivi, la contabilità del Covid in Umbria parla di 20 nuovi casi emersi dall’analisi di oltre 1.400 tamponi nelle scorse ore. Adesso dunque, nel cuore verde, ci sono 227 attualmente positivi. Ieri infatti sono stati registrate 10 guarigioni. Purtroppo aumentano di una unità i ricoveri arrivando a 13.