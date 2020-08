Narni, si apre la diga alle Mole. Ragazzi rischiano di annegare sul fiume

27 agosto 2020 a

Attimi di paura per quattro ragazzi che, nel pomeriggio di giovedì 27 agosto, hanno rischiato di annegare sul fiume Nera nei pressi del sito delle Mole di Narni. L’improvvisa apertura della diga ha fatto alzare il livello dell’acqua e le due coppie sono state trascinate al largo della corrente. Per fortuna un uomo dalla riva ha gettato loro una fune a cui i giovani in difficoltà, dopo alcuni tentativi a vuoto, sono riusciti finalmente ad aggrapparsi. E così i quattro bagnanti sono stati tratti in salvo. Per loro tanta paura, ma grazie alla tempestività dei soccorsi non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Numerose le persone che hanno assistito alla scena.