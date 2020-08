Foligno, arrestato dai carabinieri ladro seriale di biciclette

27 agosto 2020 a

I carabinieri della compagnia di Foligno hanno fermato uno straniero al quale è stata contestata una serie di furti di biciclette. Nello specifico sono state recuperate sette bici a pedalata assistita. Gli investigatori dell’Arma territoriale hanno ricomposto le tessere di un mosaico non semplice. Nella giornata di mercoledì 26 agosto, nel carcere di Spoleto, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo operato dai carabinieri, disponendo la permanenza in carcere del fermato. Le indagini condotte dalla stazione Carabinieri di Foligno proseguono comunque senza soluzione di continuità per definire i canali di ricettazione e individuare la rete degli acquirenti delle biciclette provento di furto.