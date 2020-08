Terni, sondaggio del Comune tra i cittadini sui servizi pubblici

27 agosto 2020 a

Il Comune di Terni, attraverso l’Urp, l’Ufficio relazioni con il pubblico, ha attivato cinque sondaggi per monitorare la qualità di alcuni servizi erogati nell’ambito delle verifiche richieste dalla normativa vigente sulla misurazione della soddisfazione dell’utenza. L’obiettivo è di raccogliere i dati, verificarli e poi procedere con interventi migliorativi sui servizi, se necessari. Per questo i cittadini sono invitati a rispondere ad alcune semplici domande sui servizi attraverso questionari on line entro ottobre 2020. L’amministrazione comunale ha scelto di valutare l’apprezzamento, da parte dei cittadini, di questi cinque servizi: la Bct, biblioteca comunale Terni; il Suape-Sportello unico delle attività produttive e edilizia; l’ufficio tributi; l’utilizzo del sito istituzionale; i servizi anagrafici. Le risposte fornite sono ritenute assolutamente confidenziali e non vengono trattate a livello nominativo, ma elaborate assieme alle risposte espresse da tutti gli altri componenti del campione di utenti. Nella home page del sito web Comune di Terni è possibile accedere allo spazio online dedicato “Utilità e Servizi” e cliccare il pulsante “Qualità dei servizi”.