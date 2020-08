Terni, via XX Settembre bloccata per i lavori: non passano neanche i pedoni

E gli autobus di linea, per riuscire a girare in via Magenta, devono entrare nel distributore di benzina

27 agosto 2020 a

a

a

Che si arrivi con l’autobus, in macchina, col motorino o a piedi, poca differenza fa: a Terni via XX Settembre è tagliata a metà dal cantiere aperto dalle 14 di lunedì 24 agosto 2020 dal Comune per i lavori sul ponte del fosso Stroncone, che scorre sotto la lunga arteria stradale, e da lì non si passa. Occorre girare in via Magenta, risalire per via Di Vittorio e poi riscendere per via Pastrengo, se si vuole raggiungere l’altra metà della strada.

I lavori sono stati annunciati con largo anticipo dall’amministrazione comunale, e questo va detto. Disagi previsti e prevedibili, quindi. Certo è che nessuno avrebbe pensato che, nell’allestimento del cantiere, non fosse possibile ricavare un piccolo tratto con una passerella pedonale, almeno per il transito, controllato, delle persone a piedi. Spostandola, poi, durante lo svolgimento dei lavori, così che non fosse d’intralcio al cantiere ma che comunque garantisse il passaggio di una persona alla volta a piedi. Così da venire incontro a chi magari volesse andare a comprare il pane al forno, o andare dal tabaccaio, o alla parafarmacia, o ancora fare colazione al bar o la spesa al supermercato, tutte attività commerciali che, in via XX Settembre, si trovano prima del semaforo che conduce a Cospea, nell’altra metà della lunga arteria.

“La strada è tagliata in due - lamenta un residente al Corriere - io che abito poco prima del distributore devo fare un giro incredibile a piedi per andare in uno di quei negozi che distano da casa mia poche centinaia di metri. Non era proprio possibile ricavare un varco per noi pedoni? Si parla addirittura di fine lavori a novembre: possiamo stare quasi tre mesi in queste condizioni? E gli autobus? Per riuscire a girare in via Magenta debbono entrare nel distributore. Davvero incredibile”.