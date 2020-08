Terni, cambia l'ingresso alla città dalla rotonda di piazzale dell'Acciaio

Si tornerà a poter percorrere via di Porta Sant'Angelo nei due sensi di marcia, quindi anche verso il centro

Piazzale dell’Acciaio, ovvero la porta d’ingresso principale di Terni, per chi viene da raccordo Orte-Terni, Flaminia da Spoleto ed E45, potrebbe presto tornare ad essere una rotonda completa.

Tra gli studi che il Comune di Terni sta portando avanti in questi giorni per rivedere la viabilità stradale, c’è infatti il progetto che riguarda proprio una della rotonde più trafficate quotidianamente dai ternani, ossia quella dell’incrocio tra viale Borzacchini, viale dello Stadio e viale Borsi. Nei piani della direzione Mobilità dell’assessore Leonardo Bordoni si sta studiando la soluzione della riapertura a rotonda proprio di piazzale dell’Acciaio, in modo da poter avere un doppio senso di marcia per viale di Porta Sant’Angelo, al momento percorribile soltanto per chi esce dal centro.

In sostanza, chi arriverà dalla parte nord della città e vorrà entrare in centro verso la zona di Porta Sant’Angelo, potrà arrivare fino a viale Leopardi senza dover necessariamente girare a destra per percorrere viale dello Stadio. Con il nuovo progetto, ci sarà la possibilità di proseguire dritti lungo viale di Porta Sant’Angelo. Al momento i tecnici stanno studiando i flussi di traffico e la fattibilità dell’intervento, che non rientrerà nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e quindi necessiterà di fondi al di fuori del programma già fissato dall’amministrazione.

Piazzale dell’Acciaio quindi, che dal 1981 ospita la scultura “Hyperion” dell’artista Agapito Miniucchi, chiamata dai ternani prima “La palmetta” perché posta in sostituzione di una palma iniziale, poi caratterizzata dalla scritta “Benvenuti in California”, rimasta per anni, a breve quindi potrebbe cambiare conformazione. I tempi di intervento non sono ancora stati definiti, anche perché al momento sono in corso le valutazioni sul traffico attuale. Al momento la rotonda è percorribile soltanto da un lato per entrambi i sensi di marcia e l’obiettivo dell’amministrazione è quello di evitare che tutti i cittadini provenienti da Terni Nord vadano a ingolfare viale dello Stadio, al momento unico tratto utile per le direzioni centro città e ospedale.