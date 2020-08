Perugia, discarica a cielo aperto tra i palazzi di Castel del Piano

27 agosto 2020 a

Una vera e propria discarica a cielo aperto quella che si trova, già da alcuni giorni, in via Elvira, in una zona residenziale a Castel del Piano. A denunciare l’incuria e lo stato di abbandono della zona attorno ai cassonetti dell’immondizia è una residente, che spiega come alcuni rifiuti ingombranti siano stati lasciati lì già otto giorni fa. E nessuno nel frattempo è intervenuto per rimuoverli. “Il lavandino spezzato e il water li ho visto poco dopo Ferragosto, era il 18, poi, nei giorni successivi sono comparse via via altre cose e ieri mattina, infine anche un materasso sporco”.

In particolare, nelle foto di denuncia inviateci dalla lettrice residente nella zona, si vedono due vecchi televisori, un materasso sporco, un sacco con dentro tantissime paia di scarpe, un secchio, perfino un ventilatore, appoggiato su una panchina non lontana dai cassonetti., E, quelle che sembrano essere delle ante di un armadio. Sembrano i rifiuti di un trasloco fatto all’insegna della inciviltà. Tutti ovviamente sanno che rifiuti ingombranti simili, possono e devono, essere conferiti alle isole ecologiche o si può prenotare il ritiro al proprio domicilio tramite uno specifico servizio dell’azienda di gestione dei rifiuti.