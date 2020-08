Perugia, sosta selvaggia anche davanti al Comune

27 agosto 2020 a

Quello del centro storico deturpato dalle automobili è un tema molto caro ai perugini che, proseguono imperterriti, anche se purtroppo non ottengono alcun esito reale, a scattare fotografie di denuncia che molto spesso appaiono nel gruppo Facebook: “Perugia Sosta selvaggia”. E nelle ultime ore, le segnalazioni hanno riguardato anche vetture che, almeno teoricamente, dovrebbero essere autorizzate al passaggio e alla temporanea sosta, in determinate zone dell’acropoli, come piazza IV Novembre. E’ di ieri il post di un cittadino che si interroga sull’impatto che i turisti che scelgono Perugia possono avere trovando automobili persino nella piazza principale del centro, davanti alla cattedrale, a palazzo dei Priori e alla fontana simbolo del capoluogo umbro. “A Siena, o Firenze, o qualsiasi altra città d’arte che si rispetti, vieta la sosta di qualsiasi automobile nella piazza principale” scrive un utente del gruppo social. Le auto che si vedono negli scatti infatti sembrano vetture autorizzate ad essere lì: paiono mezzi del Comune, della Curia o furgoncini per la consegna delle merci negli esercizi commerciali. Però, come fa notare l’attento cittadino non sono le prime ore del mattino, quando invece è consentito il passaggio dei mezzi pesanti lungo il corso proprio per le consegne agli esercizi commerciali.

E’ mezzogiorno e quelle auto sembrano parcheggiate. Altro scatto, altra questione, con l’aggravante dell’impedimento del passaggio altrui. Siamo in corso Garibaldi, la pittoresca via che unisce piazza Grimana al Cassero è sempre più spesso luogo di sosta selvaggia, come testimonia la foto del camion per strada. “E se doveva passare un’ambulanza?“ chiede un utente. Corso Garibaldi inoltre, nel tratto parallelo a via del Tempio è molto frequentemente percorso in senso contrario. Fin troppo spesso residenti furiosi si trovano a inchiodare perché, per sbaglio o per non voler fare il giro da fuori, altri automobilisti vanno contromano. Anche nelle ultime settimane, dopo le segnalazioni, sono intervenuti più di una volta gli agenti della polizia locale.

Nel gruppo Facebook infine c’è la foto, pittoresca, di un Suv che tecnicamente non è neanche in sosta selvaggia: è all’interno del parcheggio di Sant’Antonio. Ma il punto è un altro: come è facilmente comprensibile dalla foto, avendo lasciato l’auto obliqua rispetto al perimetro esterno, occupa la bellezza di tre posti.