Coronavirus in Umbria, screening scolastico: su 3.500 sierologici 59 positivi

Sono 3.500 le persone, tra docenti e personale Ata che, fino a ieri sera, si sono presentate nei distretti sanitari per sottoporsi a test sierologico. Dai risultati è emerso 59 hanno evidenziato di possedere gli anticorpi al Covid nel sangue, segno che, in passato o adesso, sono venute a contatto con il virus. Dei primi 20 ad aver evidenziato gli anticorpi coi test sierologici, 17 sono risultati poi negativi al tampone: segno che il Covid probabilmente lo hanno avuto in passato e ora quindi non sono più contagiosi. Per gli altri, il confronto con il tampone verrà fatto nei prossimi giorni.