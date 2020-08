Coronavirus in Umbria, Anci: "Usare i ragazzi del servizio civile per controllare gli isolati"

27 agosto 2020 a

“Stiamo pensando di usare i ragazzi del servizio civile per quello che ci è stato chiesto dalla sanità regionale”. Il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri, spiega che i Comuni non hanno personale a sufficienza per poter controllare che le quarantene vengano effettivamente osservate. Di lì nasce l’idea di tirare in ballo i giovani, previa veloce formazione e, soprattutto, previo ok del Dipartimento di protezione civile. “Con i ragazzi, ne prevediamo circa 25, potremo offrire sostegno alle persone isolate, che magari hanno bisogno di aiuto per la spesa o altro e, qualora si riscontrassero anomalie, verrebbero attivate le professionalità di pubblica sicurezza che potrebbero controllare il reale rispetto delle prescrizioni”. Ci vorrà del tempo per far partire la macchina.