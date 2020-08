Meteo, arriva il maltempo e finisce l'estate: pioggia e forte calo delle temperature

26 agosto 2020 a

a

a

Meteo, maltempo in arrivo nel fine settimana su tutta Italia : con l'arrivo della pioggia è atteso, infatti, un importante calo delle temperature. "Venerdì primi rovesci e temporali anche di forte intensità sono attesi sul Nord Italia in particolare su Alpi e Nordovest", avverte il meteorologo Ferrara di 3bmeteo.com. della medio-alta Toscana. In questa fase saranno possibili locali nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e forti quanto improvvise raffiche di vento. Ancora in attesa il resto del Centrosud, dove piogge e temporali dovrebbero marciare tra domenica e lunedì, anche qui lascia localmente Il segno con fenomeni violenti. Questo passaggio sancirà inoltre un deciso stop al caldo estivo, in particolare al Nord dove le temperature potrebbero subire un tracollo fino a 8-10 ° C entro domenica,

“Prima di questo evento, avremo comunque ancora qualche giorno di alta pressione, che ci terrà compagnia fino a giovedì con sole prevalente su gran parte della Penisola, salvo poche eccezioni. Il caldo sarà in aumento, pur senza particolari eccessi, con picchi di 32-34°C al Centronord. L’afa tuttavia si farà sentire giorno dopo giorno, specie tra venerdì e sabato, con sensazione di maggiore disagio fisico specie lungo le coste, sulla Val Padana e nelle grandi aree urbane. Come detto però tra domenica e lunedì dovremmo assistere ad un apprezzabile calo termico a partire dal Nord Italia", concludono da 3bmeteo.com