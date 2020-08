Coronavirus in Umbria, altri 20 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Fra. Mar. 26 agosto 2020 a

a

a

Sono 20 i nuovi positivi al Covid 19, emersi dalle analisi dei test effettuati nelle ultime 48 ore. Accanto ai nuovi positivi vanno registrate 3 guarigioni che portano dunque il dato definitivo a 217 attualmente positivi in Umbria con 12 ricoveri, (uno in meno del giorno prima) di cui solo uno in terapia intensiva. Il dato delle 20 nuove positività è emerso dall'analisi di circa 1.300 tamponi, contro gli oltre due mila del giorno prima. Restano in isolamento 1.478 persone, mentre sono 1.402 quelle guarite. Terni e Perugia la fanno da padrone con 42 e 39 casi. Segue Assisi con 19 e Narni con 11.