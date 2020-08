Muore a 84 anni e dal manifesto funebre manda tutti a quel paese

26 agosto 2020 a

Una donna muore e manda tutti a quel paese sul manifesto funebre, mostrando il dito medio. E' una anziana di 84 anni del Riminese, scomparsa il 18 agosto. I funerali si sono tenuti in forma laica (per sua volontà) due giorni più tardi. Per il manifesto che annunciava la triste notizia, i familiari, la figlia e due nipoti, hanno scelto la foto in cui fa il gesto del vaffa. I parenti della 84enne hanno spiegato di aver scelto quella immagine per rappresentare al meglio carattere e personalità della mamma e nonna, considerata originale e dalla grande apertura mentale.

La foto è diventata immediatamente virale. Le ceneri riposeranno nel cimitero di San Maria in Cerreto, dove è sepolta l'altra figlia. Anche per la lapide verrà usata la stessa fotografia.