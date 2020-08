Coronavirus, infette tre persone dirette in Umbria. Tamponi positivi negli aeroporti di Roma

Paolo Di Basilio 26 agosto 2020 a

a

a

Tre persone dirette in Umbria sono risultate infette durante i controlli negli aeroporti di Roma per scovare i positivi al Coronavirus asintomatici che rientrano dall’estero. Il primo è un cittadino di ritorno dalla Spagna, risultato positivo al test effettuato nello scalo aeroportuale di Fiumicino. Non aveva sintomi ed è stato posto immediatamente in isolamento. La stessa sorte per due albanesi arrivati a Ciampino con un volo proveniente dalla Grecia. Erano diretti nel Ternano. Sono risultati positivi e sono stati inviati dunque a mettersi in quarantena. In tutto nella giornata del 25 agosto sono stati 20 i contagiati scoperti grazie ai tamponi effettuati negli aeroporti romani. Da quando sono stati organizzati i test sono stati già registrati 139 positivi asintomatici.