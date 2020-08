Narni: altri tre nuovi casi di positivi, una donna è in gravi condizioni

Ad annunciarlo il sindaco De Rebotti, due sono asintomatici, la signora invece è ricoverata all'ospedale Santa Maria

Continuano ad aumentare i caso di nuovi positivi al Coronavirus anche in provincia di Terni.

Tre nuovi casi sono segnalati a Narni, uno dei quali in gravi condizioni, e a darne l'annuncio è il sindaco, Francesco De Rebotti: "Nella tarda serata di martedì 25 agosto 2020 si sono aggiunti tre soggetti, residenti a Narni, risultati positivi al Covid-19. I primi due sono una strettissimi famigliari di uno dei casi precedenti. La terza una signora attualmente ricoverata all'ospedale di Terni. I primi due soggetti erano già stati sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario e sono asintomatiche. Ora saranno sottoposte ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti".

"La signora ricoverata a Terni - prosegue il primo cittadino - è in serie condizioni e la fonte non soni contatti con i casi precedenti ma probabilmente un contatto risalente a Ferragosto con persone provenienti da altra regione. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. A tutti gli 11 cittadini narnesi vanno i miei migliori auguri".