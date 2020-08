TerniOn annullato a settembre. L'assessore Fatale: "Inventeremo qualche altra cosa"

La decisione a causa dell'emergenza sanitaria, dopo che già si era deciso di non fare la notte bianca

Annullato ‘TerniOn’. Il festival di eventi che ormai da anni caratterizza la ripresa settembrina a Terni in questo 2020 non si farà. A far scattare la decisione del Comune è l’effetto Covid, con la nuova ondata di focolai che sta facendo preoccupare su più fronti.

“Per prima cosa si deve pensare a tutelare la salute dei cittadini – spiega l’assessore al commercio, Stefano Fatale – . Da tempo avevamo deciso di non fare la ‘notte bianca’ che com’è noto richiama sempre molte persone. Sarebbe stato impossibile evitare assembramenti. Si era comunque pensato di organizzare qualcosa con una formula diversa anche perché questo tipo di iniziative rappresenta un importante volano per molte attività commerciali del centro. Però adesso quello che si sta profilando dal punto di vista dei contagi ci ha fatto riflettere e abbiamo scelto di cancellare del tutto l’evento”.

Riparte dunque tra mille dubbi la stagione autunnale sebbene Fatale non nasconda di aver messo in moto alcuni ragionamenti per non lasciare a bocca asciutta i cittadini: “L’esperienza della sosta gratis nei fine settimana si è rivelata molto positiva, così come la possibilità lasciata a bar e ristoranti di aumentare i tavolini senza dover pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico. Ragioneremo con i commercianti su qualche iniziativa come ad esempio lo sbaracco, rendendo attraenti le vie del centro e magari legando il tutto a qualche evento sportivo o musicale, sempre sotto controllo con le norme vigenti”.

Per il resto l’assessore resta cauto: “Intanto – precisa - ancora molti non sono tornati dalle vacanze. La prossima settimana ho intenzione di riunire le associazioni di categoria del commercio per studiare qualcosa di alternativo, resto aperto a ogni tipo di collaborazione e di idea compatibile con le regole anti Covid anche se già si sta pensando al Natale, con la speranza che la situazione possa migliorare”.