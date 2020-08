Orvieto, centrato un 5 al Superenalotto: vincita di 158 mila euro

Il colpaccio alla tabaccheria Pontremoli, in via Po, grazie a una schedina Quick Pick

La fortuna atterra a Orvieto, in provincia di Terni, sotto forma di una schedina vincente nel concorso del SuperEnalotto SuperStar numero 84, di martedì 25 agosto 2020, che regala una bella somma. a un orvietano.

Un "cinque" è stato infatti centrato alla tabaccheria Pontremoli, in via Po, 34, nella città del duomo, per una vincita all'anonimo scommettitore di ben 158 mila euro.

Per quanto riguarda il concorso, prosegue la caccia al “sei” il cui jackpot supera adesso i 30 milioni di euro, per altri 800 mila euro che saranno a disposizione del prossimo concorso.

In questa estrazione, festeggia anche un “4Stella” da oltre 60mila euro centrato ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, con una schedina a 5 Pannelli.

Questa la combinazione vincente: 15-24-31-70-83-84

Numero Jolly: 76

Numero SuperStar: 89