26 agosto 2020 a

a

a

Lesioni continue e, a volte pure pericolose per l’incolumità di pedoni e ciclisti, si verificano, sempre più spesso lungo corso Vannucci. Come testimonia la foto a lato le pietre serene del centro storico infatti, molto spesso, non reggono il peso di certi automezzi che la mattina hanno il permesso per circolare nell’acropoli per consegnare merci agli esercizi commerciali.