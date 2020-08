Perugia, niente autopsia per il 39enne morto nell'incidente col camion

26 agosto 2020 a

Nessuna autopsia sul corpo di Stefano Locchi, l’autotrasportatore di 39 anni morto lunedì mattina in un incidente stradale lungo il raccordo Perugia- Bettolle all’altezza dello svincolo di Corciano. Il sostituto procuratore di turno, Gemma Miliani, ha infatti disposto già ieri mattina il nulla osta per la restituzione del cadavere alla famiglia. L’uomo lascia una moglie e, tantissimi amici che, da lunedì mattina continuano a manifestare il loro dolore nel profilo Facebook del 39enne, che viveva a San Marco, ma era molto conosciuto. La vittima lunedì mattina era a bordo del suo automezzo quando, per cause che probabilmente a questo punto resteranno ignote, ha perso il controllo e si è ribaltato, finendo contro il guard rail. Tante sono le ipotesi plausibili. E i tanti congiunti straziati dal dolore si chiedano se forse Stefano, che era un guidatore esperto, non sia stato colto da malore prima di perdere il controllo del mezzo. Lunedì la parte della rampa interessata dal sinistro è stata chiusa per tutta la giornata per permettere il ripristino dello stato di sicurezza.