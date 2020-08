Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti di oggi 25 agosto 2020

25 agosto 2020 a

a

a

Oggi martedì 25 agosto riparte la caccia al sei del Superenalotto, centrare la sestina significa intascare una vincita che vale una fortuna. Il Jackpot, infatti, ormai è sui 30 milioni di euro, somma in grado di rivoluzionare la vita praticamente di chiunque (o quasi). Come accade sempre il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e aggiornerà il seguente articolo, anche in relazione ai numeri del Lotto. Una curiosità, negli ultimi sei concorsi il numero sette è stato estratto per ben tre volte.

LOTTO, L'ESTRAZIONE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE



10ELOTTO, I NUMERI