Riapre il ponte sul lago di Corbara lungo la statale 448 Baschi-Todi

Tutto pronto per la riapertura del ponte sul lago di Corbara, nel territorio comunale di Baschi, ad Orvieto, in provincia di Terni.

L'annuncio arriva dallo stesso sindaco di Baschi, Damiano Bernardini.

"Verrà garantito il transito a senso unico alternato - spiega il primo cittadino - per i veicoli inferiori alle 3,5 t.,, dalle ore 10.00 di giovedì 27 agosto 2020. Per quello che rientra nelle nostre competenze, abbiamo agito per garantire l'incolumità di moltissimi cittadini, e ci siamo adoperati affinché in ponte non rimanesse chiuso un giorno in più del necessario".

L'infrastruttura che sorge lungo la statale 448 Baschi-Todi era chiusa dal 22 luglio 2020 per consentire gli interventi di messa in sicurezza da parte di Anas.