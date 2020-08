Coronavirus in Umbria, 29 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Fra. Mar. 25 agosto 2020 a

a

a

Sono 29 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nell'ultima giornata in Umbria. Il dato, reso noto in mattinata dalla Regione Umbria nel dashboard in cui quotidianamente vengono riportati tutti i dati relativi al Coronavirus. La somma degli attualmente positivi tocca dunque quota 200. Ai 29 positivi, che segnano un +165% rispetto al dato del giorno prima. vanno comunque sottratti i 4 guariti. Tra i dati da registrare c'è inoltre quello del nuovo ricovero, che fa salire nuovamente 13 le persone degenti negli ospedali umbri. Si trovano invece in osservazione, in isolamento 1.460 persone, che, nei prossimi giorni verranno sottoposte a tampone per capire se siano positive o meno.