Piano anti Covid nelle scuole, in Umbria 20 docenti positivi ai test sierologici sui primi 1.334 monitorati

Venti tra docenti e operatori del personale scolastico sono risultati positivi al Covid in base ai test sierologici che rilevano la presenza di anticorpi. Su oltre 1.300 testati. Ecco i primi risultati dello screening avviato lunedì 24 agosto in Umbria, finalizzato ad analizzare gli oltre 15mila operatori della scuola prima della riapertura. Sono stati 1334 i test sierologici effettuati tra lunedì e la mattina di martedì 25 agosto sul personale scolastico in Umbria. Su 1334 soggetti che si sono sottoposti a test, 20 sono entrati a contatto con il virus: lo rende noto l’assessore alla salute della Regione Umbria, Luca Coletto. “La grande partecipazione attiva del personale scolastico docente e non docente – afferma l’assessore – lascia sperare in una ripartenza in tranquillità del prossimo anno scolastico e questo è un elemento fondamentale per il nostro territorio e di tranquillità per le famiglie che vivono con apprensione la ripresa dell’attività scolastica”. “Tutto il personale della scuola ha dimostrato, come sempre e come prevedevamo, un grande senso di responsabilità – ha aggiunto l’assessore. I dati sono incoraggianti, la partecipazione nella prima giornata e stamattina è stata alta e i risultati decisamente lasciano ben sperare, visto che solo in 20 sono entrati in contatto con il virus e, al momento, sono in isolamento in attesa del risultato del tampone molecolare. Se il numero delle adesioni registrate sarà confermato anche nelle prossime giornate, lascia prevedere che sarà possibile terminare lo screening nei tempi previsti e senza grandi difficoltà”. In Umbria la campagna di screening sierologico per l’infezione da Covid-19 per il personale scolastico, docente e non docente, delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado è stato avviato ieri e in particolare, la settimana dal 24 al 29 agosto sarà dedicata al personale delle scuole che inizieranno le attività il 1 settembre; nelle settimane dal 1 al 12 settembre sarà la volta del personale delle scuole che inizieranno l’attività didattica il 14 settembre. Il calendario dello screening sierologico è stato trasmesso a tutti i dirigenti scolastici e, per il loro tramite, a tutto il personale scolastico, con la sollecitazione a promuovere l’adesione alla campagna. Il personale scolastico dovrà presentarsi nel punto prescelto portando l’autocertificazione debitamente compilata, utilizzando un modello prestabilito, e il codice fiscale.