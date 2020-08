Narni, dolore e tanta gente in duomo per i funerali di Andrea Nicola Lunetti

Mascherine e distanziamento all'interno della chiesa, pur gremita. Le parole delle sorelle, Barbara e Carolina

“Hai lottato come un leone per rimanere con noi ma rimarrai sempre nel nostro cuore”. Poi i ringraziamenti: “Grazie a tutti voi che avete salutato il mio splendido fratello e grazie anche a chi non è potuto venire ma gli ha dedicato un pensiero. Un grazie particolare ai musici del nostro terziere che me lo hanno fanno sentire lì con noi a suonare forte il suo tamburo”.

Sono queste le parole delle giovanissime sorelle, Barbara e Carolina, che hanno rappresentato alla perfezione e il dolore di Pietro e Isabella, i genitori di Andrea Nicola Lunetti, della compagna Giulia e dei tanti parenti di una delle famiglie più importanti di Narni stravolta dal dolore. Andrea è scomparso sabato 23 agosto 2020 in ospedale a Roma all’età di 33 anni per una rara malattia all’apparato respiratorio, e il dolore delle prime ore si è tramutato in un sentimento di amore e vicinanza che ha invaso e pervaso il centro storico di Narni e la cattedrale cittadina.

L’ultimo saluto a “Cola” non se l’è voluto perdere praticamente nessuno. Anche il Covid 19 è stato “azzerato” da un comportamento esemplare dei narnesi, tutti rigorosamente con la mascherina e distanziati in chiesa e fuori. L'abbraccio e il calore è arrivato fortissimo alla stessa maniera grazie anche ai musici del Terziere Fraporta che hanno suonato all'arrivo e alla partenza del feretro di Andrea Nicola, loro attuale “capo mazza”. Anche Mezule e Santa Maria e il Comune di Narni hanno espresso la loro vicinanza, ognuno a modo suo perché “Cola” era uno dei componenti attivi della Corsa all'Anello.

Don Sergio Rossini, parroco della cattedrale narnese, ha celebrato le esequie: “Dobbiamo essere gioiosi e pensare a 'Cola' anche con un brindisi, anche divertendoci nel segno dei colori della Corsa all'anello che lo accompagnano per l'estremo saluto. Ma dobbiamo celebrare la vita e ricordare sempre i valori più importanti di essa, solo così sapremo viverla fino in fondo seguendo l'unica via che è quella di Cristo”. Ciao Cola.