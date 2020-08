Umbria, torre in vendita: ha sette locali e quattro bagni

Di recente era stato messo sul mercato anche il castello di Serra Partucci

Un'altra antica fortezza presente nel territorio di Umbertide è sulla piazza. Dopo il castello di Serra Partucci è in vendita anche la torre di Santa Giuliana. Il costo per i paperoni interessati alla struttura è di un milione 380mila euro. Il complesso, che oltre alla torre comprende anche la chiesa dedicata a Santa Giuliana, risale al XII secolo. In totale ha una superficie di 430 metri quadrati, sette locali e quattro bagni. I due edifici inoltre sono circondati da circa un ettaro di terreno completamente recintato, dove si trovano alberi di fico e numerosi ulivi, alcuni dei quali secolari.