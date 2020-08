Umbria, maltempo in tutto il territorio: alberi caduti e sottopassi allagati

24 agosto 2020 a

a

a

Maltempo in tutta l' Umbria nel pomeriggio di lunedì 24 agosto : decine di interventi dei vigili del fuoco a partire dal primo pomeriggio soprattutto nella provincia di Perugia . Alberi pericolanti e rami caduti hanno visto impegnati i vigili del fuoco a Perugia, Spoleto , Spello, Bevagna e Gualdo Tadino. Allagamenti si sono verificati a Bastia Umbra , dove è stato necessario soccorrere una persona rimasta bloccata (fatto ricorrente nella città per la presenza di diversi sottopassi , soprattutto al di sotto della Centra Umbra), così come nella zona dell'alta Valle del Tevere, con decine di interventi ancora in coda e linee telefoniche intasate per decine di richieste di intervento.sottopassi, soprattutto al di sotto della Centrale Umbra), così come nella zona dell'alta Valle del Tevere, con decine di interventi ancora in coda e linee telefoniche intasate per decine di richieste di intervento. Centra Umbra), così come nella zona dell'alta Valle del Tevere, con decine di interventi ancora in coda e linee telefoniche intasate per decine di richieste di intervento.sottopassi, soprattutto al di sotto della Centrale Umbra), così come nella zona dell'alta Valle del Tevere, con decine di interventi ancora in coda e linee telefoniche intasate per decine di richieste di intervento.