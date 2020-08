Covid, due nuovi casi di positivi in provincia di Terni nelle ultime 24 ore

Si tratta di un residente nel comune di Avigliano Umbro e di una narnese. L'annuncio dei due sindaci

Coronavirus, altri due casi di positività sono stati segnalati in provincia di Terni nella giornata di lunedì 24 agosto 2020.

Il primo è un cittadino di Avigliano Umbro, che però è già ricoverato all'ospedale Santa Maria di Terni. L'annuncio è arrivato in mattinata direttamente dal sindaco della cittadina, Luciano Conti.

"Sono stato avvertito dal servizio sanitario di un cittadino, residente ad Avigliano Umbro positivo al Covid 19, al momento ricoverato all'ospedale di Terni - ha spiegato Conti - per questo motivo non è necessario da parte mia emettere nessuna ordinanza di isolamento contumaciale. È in corso la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti".

Nel pomeriggio, invece, è stato il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, ad annunciare un nuovo caso di una residente del suo territorio comunale risultata positiva: "Il soggetto è una stretta famigliare di uno dei casi precedenti, proprio in virtù del contatto il soggetto era già stato sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario e risulta asintomatico. Ora sarà sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti".

Le persone che vivono nel comune di Narni attualmente positive sono così salite a otto.