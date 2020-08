Umbria, la cavallina bianca in dolce attesa

24 agosto 2020 a

Il “miracolo” di Via Lattea la cavallina bianca che ha stupito il mondo intero prosegue. Dopo essere venuta alla luce candida come la neve il 5 aprile 2014 all’ombra della Basilica di Assisi, nell’allevamento di Sergio Carfagna, (da Melodiass e Gruccione Jet, caso unico nella razza del trottatore italiano) dopo aver superato in Europa la prova di qualifica ed alcune gare in pista in Svezia con risultanti più che sufficienti e nel maggio del 2018 aver centrato una vittoria straordinaria negli Usa all’ippodromo Pocono Downs, stabilendo il nuovo record personale, la cavallina bianca incanta ancora tutti ed entra nella leggenda da fattrice di razza in dolce attesa con tanto di “pancione” evidente. Incredibile ma vero la foto ci arriva nei giorni in cui al “Savio” di Cesena, nell’ambito della riunione di corse dedicate al comune di Città di Castello, si è disputata una corsa a lei intitolata e ritrae Via Lattea in versione "mamma": segno evidente che l'accoppiamento con Six Pack, il fenomenale vincitore del Kentucky Futurity al Red Mile di Lexington con tanto di record mondiale in 1.49.1 al km ha funzionato. Lo conferma un commosso ed entusiasta, Sergio Carfagna, suo allevatore.