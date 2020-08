Covid, nuovo caso di positività in provincia di Terni. Annuncio del sindaco di Avigliano Umbro

Il primo cittadino, Luciano Conti: "E' un residente in paese ed ora è ricoverato all'ospedale Santa Maria"

Coronavirus, un nuovo caso di positività in provincia di Terni.

Stavolta si tratta di un cittadino di Avigliano Umbro, che però è già ricoverato all'ospedale Santa Maria di Terni. L'annuncio è arrivato nella mattinata di lunedì 24 agosto 2020 direttamente dal sindaco della cittadina, Luciano Conti.

"Sono stato avvertito dal servizio sanitario di un cittadino, residente ad Avigliano Umbro positivo al Covid 19, al momento ricoverato all'ospedale di Terni - ha spiegato Conti - per questo motivo non è necessario da parte mia emettere nessuna ordinanza di isolamento contumaciale. È in corso la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti".

"La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Al cittadino aviglianese vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Rinnovo l'invito a tutta la popolazione a mantenere alta l'attenzione sull'uso corretto e strettamente necessario di tutte le misure per prevenire i contagi", ha concluso il sindaco.