Il Sii chiede 4 milioni ai soci, i Comuni dell'Orvietano mettono l'avvocato

Le amministrazioni rigettano quanto deliberato dal Cda della società e si uniscono per l'assistenza legale

24 agosto 2020 a

Il Servizio Idrico Integrato ha chiesto ai suoi soci, pubblici e privati, di tirare fuori oltre 4 milioni di euro, entro il 30 settembre 2020, per ripianare i suoi bilanci. I Comuni dell’Orvietano però non ci stanno e nei giorni scorsi hanno approvato lo schema di accordo per l’affidamento congiunto del servizio di assistenza legale nella vertenza che lio vede opposti proprio al Sii.

“Come noto, con delibera del CdA del 7 aprile 2020 – spiega il Comune di Orvieto - il Sii, a fronte di uno squilibrio finanziario della società, ha disposto l’applicazione dell’articolo 8 dello Statuto nei riguardi dei soci, con escussione dei contributi deliberati dallo stesso CdA e attuando di fatto una compensazione con le partite creditorie degli enti locali soci, costituite dai canoni di concessione e dal rimborso delle quote capitale dei mutui. Complessivamente l’importo richiesto ai soci pubblici e privati, da pagare entro il prossimo 30 settembre, è di oltre 4 milioni di euro”. Per le già scarne casse dei vari Comuni, alle prese con i sempre più ristretti trasferimenti dallo Stato, sarebbe un salasso.

“Alla luce delle significative ripercussioni sui bilanci comunali – spiega ancora l’amministrazione orvietana - i Comuni coinvolti hanno ritenuto necessario avvalersi congiuntamente di un servizio di assistenza legale che possa offrire, data la specialità della materia, un supporto altamente specialistico sia nella attuale fase di pre-contenzioso che nella eventuale fase di impugnativa per l’annullamento della delibera e l’eliminazione dei relativi effetti in capo al Comune”.

“La situazione debitoria del Sii accumulata in questi anni – commenta il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani - non può essere scaricata in questo modo sui bilanci dei Comuni né tantomeno, a cascata, sulle tasche dei cittadini soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo. L’interlocuzione con i nuovi vertici della società e con il nostro rappresentante all’interno del CdA ha intanto consentito di congelare fino al 30 settembre le richieste del Sii. L’iniziativa che abbiamo inteso intraprendere oggi, congiuntamente ad altri Comuni soci, è ora necessaria per tutelare le nostre ragioni ma sarà utile anche per approfondire possibili scenari su una diversa gestione in grado di assicurare una maggiore funzionalità del servizio. Coerentemente con quanto discusso e delineato recentemente in Consiglio Comunale, infatti, chiederemo allo studio legale anche un’attività successiva, di natura stragiudiziale, volta all’individuazione delle migliori soluzioni organizzative in materia di servizio idrico integrato”.