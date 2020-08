Terni, il Comune progetta due nuove rotonde per migliorare la viabilità del centro

Verranno realizzate negli incroci tra via XX Settembre e via Prati e tra via Cesare Battisti e via Oberdan

Due nuove rotonde che promettono di stravolgere la viabilità del centro città a Terni.

E’ il progetto a cui sta lavorando il Comune che, tramite il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ha messo in conto di aumentare il numero delle rotatorie nel tessuto stradale urbano, così come prevedono le ultime direttive europee. Proprio in questi giorni negli uffici della direzione Mobilità dell’assessore Leonardo Bordoni sono iniziate le analisi dei tecnici sui flussi di traffico, in particolare per due zone, già al momento molto “calde” da questo punto di vista.

La prima rotonda è quella che verrà realizzata all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Oberdan (nella foto): un tratto di strada molto trafficato che mette in contatto l’area del centro città con quella che porta sia alla stazione ferroviaria, sia alla parte nord di Terni. Un’area che da qui ai prossimi mesi subirà una netta trasformazione, anche in considerazione del fatto che proprio questa mattina sono partiti anche i lavori di sistemazione del fondo stradale, per i quali si è resa necessaria anche l’introduzione temporanea del senso unico di marcia. L’intervento per la realizzazione della nuova rotonda è attualmente allo studio e verrà con ogni probabilità messo in piedi tramite il meccanismo della convenzione edilizia con una azienda privata. Questo permetterà, nei piani del Comune, anche la riqualificazione dell’area e l’aumento dei parcheggi.

Allo studio in questi giorni anche il secondo intervento di questo genere: una nuova rotonda verrà infatti inserita tra via XX Settembre e viale Giovanni Prati. Anche in questo caso parliamo di una intersezione molto trafficata, che lega la zona del centro con i quartieri San Giovanni e Cospea, tra i più popolati della città. Anche qui i volumi di traffico saranno quindi regolati diversamente, tramite l’inserimento della rotatoria che sorgerà di fatto alla fine di Ponte Allende.

Per entrambi i progetti siamo ancora alla fase di studio e quindi non ci sono certezze sui tempi. I due cantieri si andranno poi ad aggiungere alla terza rotonda pensata dal Comune, quella lungo via del Centenario, all’altezza dell’area commerciale di Borgo Rivo. Qui, proprio di fronte alle nuove costruzioni edilizie in fase di ultimazione, sorgerà un nuovo snodo che permetterà un ingresso più lineare proprio nel parcheggio della zona commerciale di via del Rivo. Intervento questo che l’amministrazione comunale porterà avanti in collaborazione con l’azienda che sta costruendo le nuove abitazione dall’altra parte della stessa via del Centenario.