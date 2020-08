Terni, trovato morto a 40 anni nella sua abitazione in centro

Il tragico ritrovamento da parte di un familiare, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lui

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella serata di domenica 23 agosto 2020 nella sua abitazione al centro di Terni.

Il tragico ritrovamento da parte di un familiare che, non riuscendo a mettersi in contatto con la vittima, è andato nell'appartamento nel quale il 49enne viveva, in via del Mercato Vecchio, e lo ha trovato nel letto, privo di vita. L'uomo era originario di Roma, ma viveva da anni a Terni.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della squadra volante della questura di Terni e gli uomini della polizia scientifica, che hanno svolto tutti i rilievi del caso., Del ritrovamento è stato informato il magistrato di turno.