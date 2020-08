Due ragazze positive al Covid a Narni. Tamponi all'Usl Umbria 2 a chi rientra dalle vacanze

La fonte di contagio è legata strettamente al primo caso registrato in città. Entrambe erano asintomatiche

Coronavirus in Umbria, a Narni, in provincia di Terni, arriva la notizia di altre due positività al tampone, per l'esattezza due ragazze.

Il tutto mentre all'Usl Umbria 2, in via Bramante, a Terni, tutto sabato 22 e domenica 23 agosto, con orario 8-20, sono stati effettuati i tamponi in particolare rivolti a chi rientrava dalle vacanze da Paesi "a rischio".

Quanto a Narni, la conferma arriva dal sindaco, Francesco De Rebotti, domenica 23 agosto 2020: "Due giovanissime cittadine, residenti a Narni, risultate positive al Covid 19. Per i soggetti la fonte di contagio risulta essere legata strettamente al primo caso, nel contesto delle frequentazioni amicali. Proprio in virtù dei contatti ricostruiti dal servizio sanitario le due ragazze erano già state sottoposte ad isolamento domiciliare fiduciario e sono completamente asintomatiche. Ora saranno sottoposte ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari".

"A tutti i sette cittadini narnesi vanno i miei migliori auguri", ha concluso De Rebotti.